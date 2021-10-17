Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kick boksta Türkiye Açık Dünya Kupası statüsü aldı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Dünya Kupası statüsüne yükseltildi.
Türkiye Kick Federasyonu açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.
"Her yıl ülkemizde düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Turkish Open, bugün itibarıyla WAKO IF tarafından alınan karar gereğince Dünya Kupası statüsüne yükselmiştir."
Her yıl ülkemizde düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Turkish Open bugün itibariyle WAKO IF tarafından alınan karar gereğince Dünya Kupası statüsüne yükselmiştir. Ülkemize, milletimize ve büyük Kick Boks ailesine hayırlı olsun. pic.twitter.com/gpSVlvYl6c— Türkiye Kick Boks Federasyonu (@TRkickboksFed) October 17, 2021
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