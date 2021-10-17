Türkiye Kick Federasyonu açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Her yıl ülkemizde düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Turkish Open, bugün itibarıyla WAKO IF tarafından alınan karar gereğince Dünya Kupası statüsüne yükselmiştir."

Her yıl ülkemizde düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Turkish Open bugün itibariyle WAKO IF tarafından alınan karar gereğince Dünya Kupası statüsüne yükselmiştir. Ülkemize, milletimize ve büyük Kick Boks ailesine hayırlı olsun. pic.twitter.com/gpSVlvYl6c