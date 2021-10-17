Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak
50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 18 Ekim Pazartesi günü Japonya'da başlayacak.
Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 6 erkek, 2 kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak.
Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ve Bilge Tarhan madalya mücadelesi verecek.
Etiketler: Cimnastik
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