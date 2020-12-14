Kariyerinde 4 kez sayı kralı olan, bir kez normal sezonun, 2 kez de final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Kevin Durant, 552 gün sonra sahaya çıktı.

İki NBA şampiyonluğu yaşadığı Golden State Warriors'tan ayrılıp sözleşme imzaladığı Nets'in formasını da ilk kez giyen 32 yaşındaki all-star forvet oyuncusu, Wizards'a karşı 24 dakikada 15 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist üretti.

Aşil tendonu kopmuştu

2019'un haziran ayında Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisinin 5. maçında sakatlanan Durant'in, aşil tendonu kopmuştu.