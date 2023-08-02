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Spor
AA 02.08.2023 06:43

Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi. Demirbay, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Zor bir 1,5 ay geçirdik ama savaştık. Sonuçta çok şükür buradayım" dedi.

Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul'da

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu, Düsseldorf'tan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Kerem'e eşi, menajeri Ersin Akan ve Galatasaray Kulübü yetkilileri eşlik etti.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj veren Kerem, "Bu zamana kadar yaptıklarına devam etsinler. Almanya'da çok uzun futbol oynadım ama atmosfer buradaki gibi değildi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hazırım ve onlara selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

"İngiltere ve İspanya'dan teklifler vardı ama buradayım çok şükür"

Transferinin zor olduğuna değinen Kerem Demirbay, "Zor bir 1,5 ay geçirdik ama savaştık. Sonuçta çok şükür buradayım" ifadelerini kullandı.

Kerem, birçok kulüpten teklif gelmesine rağmen Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini anlatarak, "Okan hoca ile görüştüm. Burada olduğum için çok mutluyum. İngiltere ve İspanya'dan teklifler vardı. Erden bey ve Okan hocamla güzel konuşmalarımız geçti. Benim için bir durum vardı o da Galatasaray'dı. Çok şükür buradayım" değerlendirmesinde bulundu.

394 maçta 66 gol 

Schalke 04 altyapısında başladığı kariyerinde Borussia Dortmund, Hamburg, Fortuna Düsseldorf ve Hoffenheim formaları giyen Kerem, 2019'da kulüp rekoru kırarak 32 milyon euro bonservisle Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Kerem Demirbay, profesyonel kariyerinde 394 müsabakada 66 kez fileleri havalandırdı.

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