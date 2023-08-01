Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.08.2023 21:24

Konyaspor 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 1'i iç transfer olmak üzere 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Konyaspor 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iç transferde Marlos Moreno ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Fransa'nın Troyes takımının altyapısında yetişen kaleci Paul Bernardoni ile de 2 yıllık anlaşma imzalayan yeşil-beyazlılar, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin'i de 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlılara 1 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Mallı da takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşma sağlandı.

ETİKETLER
Konyaspor Konya Transfer Haberleri Süper Lig
Sıradaki Haber
Antalyaspor Zymer Bytyqi'yi transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:49
Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı yapıldı
22:44
Avustralya'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit sosyal medyadaki dış müdahaleler
22:40
İstanbul'da 'Kerbela Yasak' suç örgütü çökertildi
22:29
Kızıldeniz'de tehlike arz eden Safer tankerindeki petrolün yarısından fazlası tahliye edildi
22:26
Yunanistan’da Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşandı
22:22
ABD: Wagner'in NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dair işaret yok
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 'Kerbela Yasak' suç örgütü çökertildi
İstanbul'da 'Kerbela Yasak' suç örgütü çökertildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ