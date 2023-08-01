Antalyaspor Zymer Bytyqi'yi transfer etti

Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde asbaşkan Sinan Boztepe ile yeni transfer Bytyqi yer aldı.

Törende konuşan Boztepe, transferde emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çekerek, Bytyqi'nin bu sezon dördüncü transferleri olduğunu belirtti.

"Önümüzdeki 3 yıl boyunca formamızı terletecek olması nedeniyle mutluyuz. 16 kez ülkesinin milli takımının formasını giymiş olan başarılı futbolcunun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum."

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Bytyqi ise yeniden Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Antalya'nın ve bu kulübün bir parçası olmak, bu renkler için mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Burada başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."