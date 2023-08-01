Sivasspor'da Servet Çetin acil olarak 4 transfer istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta kulüp tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, Çetin, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erzurum'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Çetin, tam olarak lige hazır olmadıklarını ifade etti.

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Çetin, takımdan ayrılan ve sakat futbolcuların bulunduğunu aktardı.

"Onların eksiklikleri var, şu an takıma katamadığımız oyuncular var ama verimli bir kamp geçti, güzel çalıştık, güzel maçlar oynadık. Bunlar ölçü değil, lig maçları çok farklı. Keşke bir kaç oyuncuyu daha alsaydık ve onlarla birlikte taktik ve teknik anlamda çalışsaydık daha iyi olacaktı."

Çetin, yeni transferleri kadroya katmak için çalıştıklarını vurguladı.

"Biraz zorlanacağız ama üstesinden geleceğiz inşallah. Geçen sezondan 11 oyuncumuz aramızdan ayrıldı, hedefimiz bunların yerine yeni oyuncuları almak. Bu da kolay olmuyor, yönetimimiz ve başkanımız azimli bir şekilde çalışıyor. Antrenmanlara konsantre oluyoruz, daha sonra akşam yatana kadar oyuncu izliyoruz."

"Transfer süreci çok zor oluyor"

Çetin, ekip olarak transfer çalışmalarına odaklandıklarını dile getirdi.

"Halen oyuncu izlemekten, oyuncu takip etmekten ve takıma oyuncu katabilmek için Samsunspor maçına odaklanamıyoruz. İnşallah biran önce bu oyuncuları takıma katabilirsek işimize bakacağız ve o zaman çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Transferde geç kaldık ama diğer takımlarda da böyle sıkıntılar var. Bütün transferlerini, hazırlıklarını tamamlamış takımlar da var, bizim gibi eksik oyuncuları olan, almak için çaba sarf eden takımlarda var. Geç kaldık, gönül isterdi ki kampın başında gelsin, hem mental hem kondisyon hem teknik hem taktiksel olarak hazır olsunlar ama bu süreçler çok zor oluyor, en kısa sürede katacağız inşallah."

Çetin, transfer çalışmalarında maddiyatın da önemli olduğunu belirtti.

"Oyuncuyu ikna ediyorsun, kulübünü edemiyorsun. Oyuncu belki farklı şehirleri tercih ediyor, bunlar transferlerin gecikmesinde ve olmasında sıkıntı oluyor."

"Acil 4 transfere ihtiyacımız var"

Çetin, Sivasspor'un acil olarak 4 transfere ihtiyacının olduğunu söyledi.

"Şu anda acil olarak stoper, 6-8 numara ve forvete ihtiyacımız var. Onları katabilirsek diğer bölgeler için daha rahat, daha yavaş hareket edebiliriz ama bu mevkileri kesinlikle doldurmamız gerekiyor. Geçen sezon hepsi de oynayan oyuncularımızdan 11 tanesi gitti. Giden oyuncuların yerine çok fazla koyamadık. Görüşülen transferler var ama biten şu an için yok. İstediğimiz görüştüğümüz oyuncular var ama süreç kötü bir süreç. Mevcut kadrodan 1-2 oyuncu gidebilir, onlarla alakalı görüşmeler yapılır ve açıklanır."

Çetin, deneme aşamasındaki Riza Durmisi transferini birkaç gün içerisinde netleştireceklerini sözlerine ekledi.

Antrenman

EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra 5-2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.