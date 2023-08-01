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Spor
TRT Haber 01.08.2023 18:21

Galatasaray Günay Güvenç'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Günay Güvenç'i KAP'a bildirdi

Kulübün sosyal medya hesabından Günay Güvenç transferinin ayrıntıları paylaşıldı.

"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’ye geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen’in 2023-2024 sezonu sabit ücreti kulübümüz tarafından ödenecektir.

Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir."


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