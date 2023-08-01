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Spor
AA 01.08.2023 17:55

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas-Amasya Etabı tamamlandı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 208 kilometrelik Sivas-Amasya etabı sona erdi.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas-Amasya Etabı tamamlandı
[Fotograf: AA]

İlk etabı, Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Ahmet Örken birinci, Beykoz Belediyespor Kulübünden Maximilian Stedman ikinci, Mes Sungun Azad Continental takımından Ali Labib Shotorban ise üçüncü olarak tamamladı.

Saraydüzü Kışla Binası önünde düzenlenen törende konuşan Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Amasya'nın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı münasebeti ile düzenlenen Bisiklet Federasyonunun yapmış olduğu güzel bir yarış. Sivas'tan başlayıp Amasya'da nihayetlenen birinci etap. Yarın da kısmet olursa yarışmacılarımızı buradan Havza'ya yolcu edeceğiz."

"Türk sporcunun uluslararası müsabakayı kazanmasını çok istemiştim"

Sivas-Amasya etabını birinci tamamlayan Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Örken, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"Öncelikle bugünkü etabı kazanmayı çok istiyordum çünkü anlamlı bir turda şu anda yer alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına düzenlenen bir müsabakada bir Türk sporcunun uluslararası müsabakayı kazanmasını çok istemiştim. Yarışa böyle diyerek çıktım. Çok zorlu bir parkurdu. Turun en zorlu etaplarından bir tanesiydi."

"Podyuma olmak Türk sporcusuna yakışır"

Örken, bundan sonraki etaplarda da kazanmayı çok istediğini vurguladı.

"Böyle bir anlamlı turda podyumda olmak Türk sporcusuna yakışır. Biz de bu inançla yola çıkıyoruz. Çok gururluyuz. Takım arkadaşlarıma emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Turun atmosferi beni, Cumhurbaşkanı bisiklet turu var orada gibi hissettirdi. Çok heyecanlandım. İnşallah bu turun her sene tekrarlanmasını ümit ediyorum."

Konuşmaların ardından Amasya Vali Vekili Dağ, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Törene, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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