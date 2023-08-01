100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na katılan sporcular Tokat'tan geçti

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas'tan Ankara'ya beş gün sürecek organizasyona 16 takımdan 100 bisikletçi katılıyor.
Bugün Sivas-Amasya etabının yapıldığı turda pedal çeviren sporcular Tokat'ın Artova ve Zile ilçelerinden geçti.
Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı'yı geçecek sporcular, turu 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Meclis binası önünde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına teslim edilecek.