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Spor
AA 01.08.2023 17:15

Kayserisporlu futbolcular taraftarla buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un futbolcuları Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı ve Miguel Cardoso, taraftarlarla bir araya geldi.

Kayserisporlu futbolcular taraftarla buluştu
[Fotograf: AA]

Kemen, Gökhan Sazdağı ve Cardoso, sarı-kırmızılı ekibin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mağazasını ziyaret etti.

Oyuncular, burada formalarını imzaladıkları taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Futbolcu Gökhan Sazdağı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, kampta güzel çalıştıklarını ve takım olarak yeni sezona iyi başlamak istediklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gökhan, bazı sıkıntıları olduğunu ve onların da çözüleceğini dile getirdi.

"Biz tamamen işimize konsantreyiz. Buraya da taraftarlarımızla beraber olmaya, onlarla kalplerimizi bir yapmaya geldik. Taraftarın sevgisi çok güzel. Biz başarıyı getirdikçe inşallah Kayseri şehri bir ve beraber olmaya devam edecek. Bu sezonki hedefimiz de bu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz, güzel bir başlangıç yaparız."

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