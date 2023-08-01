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Spor
TRT SPOR 01.08.2023 17:07

Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı açıkladı

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın’ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP’a bildirdi.

Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı açıkladı

Trabzonspor'dan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın’ın Kulübümüze satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda, oyuncunun kendisi ve FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 8.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2024-2025 futbol sezonu için 18.000.000.-TL, 2025-2026 futbol sezonu için 20.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonlarında toplam 40 resmi müsabakada yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2026-2027 futbol sezonunda 21.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında 10.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca; futbolcunun Kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında bir başka kulübe 6.000.000.-EUR veya üstü bir bedelle transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinden, FC Schalke 04'e ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın %5'i, futbolcuya ödenecektir."


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