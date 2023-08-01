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Spor
AA 01.08.2023 16:39

U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu’da yapılacak

U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu’da gerçekleştirilecek.

U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu’da yapılacak
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yaptığı yazılı açıklamada, U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın 16-20 Ağustos tarihlerinde Yeni Ordu Stadyumu’nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Genç, Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonda, 13-14 yaş kategorisinde erkek ve kadın olmak üzere yaklaşık 600 sporcunun yarışacağını ifade etti.

Yarışmaların Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ile Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) yarışma talimatı uyarınca düzenleneceğinin bilgisini veren Genç, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak yarışmalara Türkiye genelinden 600 sporcunun katılacağını kaydetti.

Organizasyonun Ordu'da düzenlenmesine öncülük eden Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na da teşekkür eden Genç, şampiyonanın hazırlıklarına da başlandığını bildirdi.

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