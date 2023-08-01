Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları yapıldı

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada milli okçu Mete Gazoz, erkeklerde sıralama atışlarını 669 puanla 10. sırada tamamladı. Aynı kategoride Ulaş Berkim Tümer 17'nci, Muhammed Abdullah Yıldırmış ise 73. sırada yer aldı.

Mete, Ulaş Berkim ve Muhammed Abdullah'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, toplam 1976 puanla 7. sırayı elde etti.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yay ilk tur mücadelesinde, sıralama atışlarında 103. olan El Salvadorlu Oscar Ticas ile karşılaşacak.

Kadınlar klasik yay sıralama atışlarında ise Fatma Maraşlı 42'nci, Gülnaz Büşranur Coşkun 86'ncı, Ezgi Başaran 98. oldu. Fatma, Gülnaz Büşranur ve Ezgi'nin yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, toplam 1832 puanla 23. sırayı aldı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.