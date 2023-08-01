İstanbul Yol Bisikleti Yarışı tanıtım toplantısı yapıldı

Beykoz'daki Gümüşsuyu Restoran'da gerçekleştirilen toplantıda Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Asperox Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğrul ile Decathlon Türkiye Etkinlik ve İş Birlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş açıklamalarda bulundu.

Murat Aydın, bisiklet sayesinde insanları mutlu ve sağlıklı kılmayı hedeflediklerini belirtti.

"Bisiklette rol modellik yapmaya çalışıyoruz. Bisiklet doğa ile barışmamızı ve çevre ile uyumlu olmamızı sağlıyor. Bisikletin yanı sıra sporun her branşını desteklemeye çalışıyoruz. Her yaş grubunun spor yapmasına imkan sağlamak istiyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür ediyorum."

"Hem amatörler hem de profesyonel bisikletçiler birlikte yarışacak"

Alper Ergenekon, Turkcell olarak bisikletin geniş tabanlara yayılması için verdikleri desteğe değindi.

"Organizasyonun Beykoz'da olması, İstanbul'un güzelliklerini göstermek açısından bir fırsat. Birçok spor branşına desteğimiz sürüyor ve buna devam edeceğiz. Turkcell GranFondo, hem amatörlerin hem de profesyonel bisikletçilerin birlikte yarışabildiği bir organizasyon. Bu organizasyonun Türkiye'de de büyümesini çok istiyoruz. Dünyadaki örnekleri gibi Türkiye'de de hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz."

Mustafa Doğrul, organizasyona destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Bu yıl markamızla organizasyonun temizlik sponsoru olduk. Bisiklet, çevreye zarar vermeyen ergonomik bir araç. Geleceğimize ve çevremize verdiğimiz önemden dolayı 12 kişilik bir takım da kurduk. Ana amacımız, bisikletle ulaşımı artırmak ve gençleri de bu projelere dahil etmek. Daha çevreci bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz."

Emre Kırmızıtaş, spor kültürünün yaygınlaşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

"Birçok spor etkinlikleri organize ediyoruz. Spor kültürünü insanların yaşamına entegre etmeyi amaçlıyoruz Bisikletin insan sağlığına ve doğaya büyük bir katkısı var. Farkındalığı artırmak için bu yıl ana partnerlerden biri olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell GranFondo İstanbul

Bu yıl Turkcell'in sponsorluğunda üçüncü kez gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ağustos Pazar günü koşulacak.

Beykoz'un ev sahipliği yapacağı yarış, 93 kilometrelik uzun parkur ve 48 kilometrelik kısa parkurlardan oluşuyor.

Turkcell GranFondo İstanbul'a yaklaşık 2 bin bisikletçinin katılması bekleniyor.