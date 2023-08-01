Hatayspor Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk'la anlaşıldığı belirtildi.
"Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."
Ailemize Hoş Geldin Ömer Faruk Beyaz— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 1, 2023
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık.https://t.co/atip9AkTkg#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/MEnPQLMvzE