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Spor
AA 01.08.2023 21:31

Al Nassr Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi transfer etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Almanya ekibi Bayern Münih'ten Senegalli forvet Sadio Mane'yi kadrosuna kattı.

Al Nassr Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi transfer etti

Al Nassr Kulübü, 31 yaşındaki Mane'nin transferini Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Uluslararası basında transferin 30 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Mane'nin yıllık 40 milyon avro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Metz, Salzburg, Southampton ve Liverpool'da oynayan Mane, geçen yıl 32 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Münih ekibinde 38 maça çıkan Senegalli milli futbolcu, 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Nassr, kadrosunda Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, David Ospina ve Anderson Talisca'yı da bulunduruyor.

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