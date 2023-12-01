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Spor
AA 01.12.2023 16:20

Kerem Aktürkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki golü "haftanın golü" seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "haftanın golü" seçildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki golü "haftanın golü" seçildi

UEFA'dan yapılan paylaşımda, Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.

UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.

Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.


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Galatasaray Şampiyonlar Ligi Manchester United
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