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Spor
AA 01.12.2023 16:10

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi'nde 5 Aralık Salı günü Mersin'de Gürcistan ile oynayacağı maçın biletleri taraftarlara ücretsiz olarak sunuldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Mersin Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak maçın bilet satışları www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Passolig kart zorunluluğu aranmamaktadır. Sporseverler ilgili internet sitesi üzerinden kayıt oluşturup TC kimlik numaralarına ücretsiz olarak bilet tanımı gerçekleştirebilmektedir. Maç günü stadyum gişelerinden de bilet satışı yapılacaktır. Taraftarlar TC kimlik kartlarını ibraz ederek ücretsiz şekilde kağıt bilet temin edebileceklerdir." denildi.

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