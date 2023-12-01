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Spor
AA 01.12.2023 16:05

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımını ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen veda ziyaretinde Çebi'yi Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke yalnız bırakmadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet eden Çebi, oyunculara başarılar diledi. Çebi ayrıca, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da Tüpraş Stadı'nda vedalaştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Çebi, kulüp çalışanlarıyla da vedalaştı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadı'nda bir araya geldiği çalışanlara veda etti.

Ahmet Nur Çebi, veda töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ben Beşiktaş'a hizmet ettim. Sizler de en az benim kadar Beşiktaş'a hizmet ettiniz ve alın terinizin karşılığını aldınız. Ben de Beşiktaş'a hizmet etmiş olmanın onurunu kendime paye aldım. Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz. Bu kulübün onuru, namusu ve şerefi sizlere ait. Buraya birileri gelecek, buradan birileri gidecek. Bu kurum 120 yıldır ayakta. Hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ettim."

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Beşiktaş Ahmet Nur Çebi
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