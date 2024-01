Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi gruplarının en iyisi seçildi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.

???????? Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage! ????



Here's how the fans voted ????#UCLGOTGS | @Heineken pic.twitter.com/Nh1KvfjmCI