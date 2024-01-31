Açık 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.01.2024 15:21

Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi gruplarının en iyisi seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi. Sarı-kırmızılılardan Tete'nin Kopenhag'a attığı gol ise ikinci oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi gruplarının en iyisi seçildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.

 

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

ETİKETLER
Şampiyonlar Ligi Galatasaray
Sıradaki Haber
Futbol kulüpleri geçen yıl transfere 9,63 milyar dolar harcadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Bakan Şimşek: Makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biriyiz
16:38
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon
16:31
NASA, ekimde fırlatılacak Europa Clipper uzay aracına bilimsel çalışmalar için aygıtları ekledi
16:21
Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu
16:20
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
16:15
Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
FOTO FOKUS
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ