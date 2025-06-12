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Türkiye
TRT Haber 12.06.2025 18:43

Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 yolunun Serik'e bağlı Gebiz kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil, kamyonet, TIR ve tur minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında bir turistin de olduğu 4 kişi yaralandı

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kazaya karışan araçların kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol tek şeritli olarak ulaşıma açılabilirken, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

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