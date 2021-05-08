Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kayserispor'un rakibi Gaziantep FK
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, 40. haftada bugün sahasında Gaziantep ile karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde çıktığı 37 maçta 9 galibiyet 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 39 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 17. sırada bulunuyor.
Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kayserispor, 41. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir, ligin son haftasında ise sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 54 puanla 8. sırada yer alan Gaziantep, rakibine karşı üstünlük kurarak son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmenin hesaplarını yapıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Gaziantep FK Süper Lig
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