Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Neymar'ın 2021-22 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

PSG'nin 2017 yazında 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı milli futbolcu, 112 maçta 85 gol kaydetti.

Neymar, PSG formasıyla Ligue 1'de 3, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası'nda ve Fransa Süper Kupası'nda ise 2'şer şampiyonluk yaşadı.

Neymar: Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum

Neymar, sözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"Paris’te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum."

Du 3 août 2017 à aujourd'hui : L'histoire continue



Le meilleur de @neymarjr sous le maillot du @PSG_inside #NeymarJr2025 pic.twitter.com/Ft952cACYm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Neymar, vergilerin düşülmesinin ardından yıllık net olarak 30 milyon euro ücret kazanacak.