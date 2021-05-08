Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın her iki yarısından da gol sesi gelmedi.

Kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, puanını 40'a, Gaziantep Futbol Kulübü ise 55'e çıkardı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada sol taraftan Avramovski'nin kullandığı kornerde sağ çaprazda topla buluşan Pedro Henrique kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu çelmeyi başardı.

42. dakikada sağ kanattan Sousa ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Mücadelenin ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim'in rakiplerini geçtikten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Muhammet Demir'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta gitti.

86. dakikada İlhan Parlak'ın kafayla indirdiği topla buluşan Luckassen'in altı pas üzerinde yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

90+3. dakikada rakipten kaptığı topla ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabaka 0-0 berabere sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 46 Luckassen), Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Lennon (Dk. 79 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 79 Alibec), Pedro Henrique, İlhan Parlak

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 90+ Kozulj), Osama (Dk. 77 Furkan Soyalp), Oğuz Ceylan, Morais (Dk. 67 Güray Vural), Sousa, Maxim (Dk. 77 Mirallas), Dicko (Dk. 57 Muhammet Demir)

Sarı kartlar: Dk. 42 Paz, Dk. 74 Attamah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 46 Olkowski, Dk. 53 Miranda (Gaziantep)