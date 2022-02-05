Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'un evindeki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı
[Fotoğraf: AA]
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi. Kayseri temsilcisinin sahasındaki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.
Sahasında rakiplerine galibiyet sevincini unutturan Yukatel Kayserispor, ligin 11'inci haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçla birlikte evinde oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazandı, 2'sinde de berabere kaldı.
Kayserispor, son 8 iç saha maçında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Altay ve Medipol Başakşehir FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi, Göztepe ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Etiketler: Süper Lig Kayserispor Hatayspor
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