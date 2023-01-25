Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemininin yoğun maç trafiğini kaldırmayacağını belirtti.

Koç, bu yüzden RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda sadece sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği yaptığı maçların oynanması gerektiğini vurguladı.

"Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle iletişime geçtik. Zeminimiz her hafta maç oynamayı kaldırmıyor. Demir Grup Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile burada yaptığı karşılaşmadan hemen sonra bizim Beşiktaş ile ligdeki karşılaşmamızda zemin eleştirildi. Bu durumun tekrarlanmaması için RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na ekstra karşılaşma istemiyoruz."