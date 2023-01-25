Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, para okçuların belirli kurallar dizisinde yarışmalarını sağlamak için "Yarışma Talimatı"nda değişiklik yaptıklarını söyledi.

Topaloğlu, para okçuların daha düzenli faaliyetler yapacağını bilgisini verdi.

"Para okçularımız, bünyemizdeki diğer sporcularımızla aynı kurallara tabi olacak. Ne yapmaları gerektiğini daha önceden öğrenebilecekler. Bedensel engelli sporcular için faaliyet programını da yayımladık. Sporcuların ne zaman nerede kamp yapacakları, ne zaman nereye yarışmaya gidecekleri ve başarı durumları dizayn edildi. Para okçularımız, Türkiye Okçuluk Federasyonu disiplini içinde faaliyetlerine devam edecek. Yöneticiler olarak hepsine destek vereceğiz ve yanlarında olacağız. Başarıları için de elimizden geleni de yapacağız."

Para okçuluk branşı, Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan ayrılarak Türkiye Okçuluk Federasyonuna bağlanmıştı.