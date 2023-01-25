Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Karagümrüklü Fabio Borini çok formda
[Fotograf: AA]
VavaCars Fatih Karagümrüklü Fabio Borini, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de öne çıkan oyunculardan biri oldu. İtalyan futbolcu, attığı 12 golle krallık yarışında Enner Valencia'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Fabio Borini çok formda bir sezon geçiriyor. VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu 18 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.
İtalyan futbolcu 15 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Enner Valencia'nın en yakın takipçisi durumunda. Tecrübeli orta saha ligde forma giydiği 18 maçın on birinde gol veya asist üretmeyi başardı.
Fabio Borini, 5-4 kaybedilen Fenerbahçe maçında 2 gol 1 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Deneyimli futbolcu Trabzonspor maçındaki 1 gol 2 asistle 4-1'lik galibiyetin mimarı oldu.
Borini, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında da ikişer kez gol sevinci yaşadı. 3 yıldır VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu takımına 12 golün yanı sıra 6 asistlik bir katkı sağladı.
Etiketler: Fatih Karagümrük
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