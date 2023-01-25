Fabio Borini çok formda bir sezon geçiriyor. VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu 18 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.

İtalyan futbolcu 15 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Enner Valencia'nın en yakın takipçisi durumunda. Tecrübeli orta saha ligde forma giydiği 18 maçın on birinde gol veya asist üretmeyi başardı.

Fabio Borini, 5-4 kaybedilen Fenerbahçe maçında 2 gol 1 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Deneyimli futbolcu Trabzonspor maçındaki 1 gol 2 asistle 4-1'lik galibiyetin mimarı oldu.

Borini, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında da ikişer kez gol sevinci yaşadı. 3 yıldır VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu takımına 12 golün yanı sıra 6 asistlik bir katkı sağladı.