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Spor
TRT HABER / AA 19.04.2023 16:52

Kayserispor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Kayserispor Kasımpaşa'yı ağırlıyor
[Fotograf: AA]

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

İki takım ligde oynadıkları son maçta farklı mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'a 5-0 yenilirken, Kayserispor ise lider Galatasaray karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Kayserispor 44 puanla 7. basamakta yer alıyor. Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa ise haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi. 

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den naklen takip edebilirsiniz...

Kayserispor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

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