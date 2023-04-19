Kayserispor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
İki takım ligde oynadıkları son maçta farklı mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'a 5-0 yenilirken, Kayserispor ise lider Galatasaray karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.
Kayserispor 44 puanla 7. basamakta yer alıyor. Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa ise haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi.
Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazanmıştı.
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