Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu’nda Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Yukatel Kayserispor'da Uğur Demirok, 45+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+4. dakikada Ramazan Civelek Kayserispor'u çeyrek finale yükselten golü kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Bu sezon ligde zirve yarışından uzak kalan Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda da istediğini alamadı. Kupaya son 16'da veda etti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Yukatel Kayserispor ise ligde oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazanarak çıkışa geçmişti.

Hikmet Karaman’ın öğrencileri yükselen grafiklerini Ziraat Türkiye Kupası’nda da sürdürerek adını çeyrek finale yazdırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Kupaya 3. turdan katılan Kayserispor bu turda Artvin Hopa'yı, 4. turda Iğdır FK'yı ve 5. turda 68 Aksaray Belediye'yi eleyerek son 16'ya kalmıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.

39. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.

40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

VAR İNCELEMESİ ve KIRMIZI KART - 45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

72. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan ceza yayının gerisinde kaleyi karşısına alır almaz sağ ayağının üstüyle çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Bilal'i geçen top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GOL - 90+4. dakikada Ramazan Civelek, Kayserispor'a turu getiriyor... Konuk ekibin ceza alanı dışından, hafif sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Ramazan Civelek doğrudan kaleyi denedi. Barajdan sekip kaleci Berke'yi yanıltan top köşeden ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Nazım Sangare (Dk. 66 Diego Rossi), Attila Szalai, Ozan Tufan (Dk. 50 Dimitrios Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Mergim Berisha, Enner Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Bright Osayi-Samuel.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Uğur Demirok, Lionel Carole, Onur Bulut, Mert Çetin, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Joseph Attamah), Andrea Bertolacci (Dk. 73 Olivier Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Miguel Cardoso), Carlos Mane (Dk. 46 Majid Hosseini).

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Olivier Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-Jae Kim (Fenerbahçe)

Gol: Dk. 90+4 Ramazan (Yukatel Kayserispor)