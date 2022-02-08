Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların dördüncü gününde, 8 branşta 10 madalya mücadelesi yaşandı.

Alp disiplini erkekler süper büyük slalomda, Avusturyalı Matthias Mayer 1.19.94'lük derecesiyle altın, ABD'li Ryan Cochran-Siegle gümüş, Norveçli Aleksander Aamodt Kilde bronz madalya kazandı.

Zhangjiakou Ulusal Biatlon Merkezi'nde düzenlenen biatlon erkekler bireysel 20 kilometre finalinde 48.47.4'lük zamanıyla Fransız Quentin Fillon Maillet altın, Belaruslu Anton Smolski gümüş, Norveçli Johannes Thingnes Boe bronz madalyaya ulaştı.

Kayaklı koşuda, kadınlar ve erkeklerde serbest sprint finalleri yapıldı. Kadınlarda İsveçli Jonna Sundling, 3,09.68'lik süresiyle altın, vatandaşı Maja Dahlqvist gümüş, ABD'li Jessie Diggins bronz, erkeklerde Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo 2.58.06'lık derecesiyle altın, İtalyan Federico Pellegrino gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Alexander Terentev bronz madalya aldı.

Körling karışık çiftlerde maçlar, Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapıldı. Norveç'i 8-5 yenen İtalya altın, rakibi ise gümüş madalya elde etti. Üçüncülük mücadelesinde zafer ise Büyük Britanya'yı 9-3 mağlup eden İsveç'in oldu.

Serbest stil kayak kadınlar büyük sıçrayış finalinde 188.25 puan toplayan Çinli Ailing Eileen Gu altın, Fransız Tess Ledeux gümüş, İsviçreli Mathilde Gremaud ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Sporculuğun yanı sıra mankenlik de yapan ve bu organizasyonda ilk altın madalyasını kazanan Eileen Gu'nun başarısı, Çin'de yoğun ilgiyle karşılandı. Ülkenin sosyal paylaşım sitesi Weibo, 18 yaşındaki sporcuya gelen binlerce tebrik mesajının ardından bir süreliğine çöktü.

Yanqing Ulusal Kızak Merkezi'nde gerçekleştirilen kızak tek kadınlar finalinde Alman sporculardan Natalie Geisenberger 3.53.454'lük zamanıyla altın, Anna Berreiter gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Tatyana Ivanova bronz madalyanın sahibi oldu.

Rekortmen Ledecka, Pekin 2022'de yüksek formunu gösterdi

Kar kayağında, kadınlar ve erkekler paralel büyük slalom finalleri düzenlendi. Kadınlarda Çek Ester Ledecka altın, Avusturyalı Daniela Ulbing gümüş, Slovenyalı Gloria Kotnik bronz; erkeklerde Avusturyalı Benjamin Karl altın, Slovenyalı Tim Mastnak gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Victor Wild bronz madalyayı boynuna taktı.

PyeongChang 2018'de kar kayağı ve Alp disiplininde altın madalya kazanarak bir Kış Olimpiyatları organizasyonunda iki farklı branşta şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu unvanının sahibi 26 yaşında Ledecka, bu oyunlarda da zorlanmadan zirveye çıkarak yüksek formunu devam ettirdi.

Sürat pateni erkekler 1500 metre finalinde ise Hollandalı Kjeld Nuis, 1.43.21'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın, vatandaşı Thomas Krol gümüş, Güney Koreli Minseok Kim bronz madalya kazandı.

Nuis, PyeongChang 2018'de sürat pateni erkekler 1500 metre ile 1000 metre finallerinde yine altın madalyanın sahibi olmuştu.

İsveç madalya sıralamasında zirvede kaldı

Oyunların dördüncü günü sonunda 4 altın, 1'er gümüş ve bronz madalyası bulunan İsveç, zirvede yer almaya devam etti.

Genel klasmanda, 3'er altın ve gümüş, 1 bronz madalyalı Hollanda ikinci, 3 altın ve 2 gümüşe sahip ülkelerden Çin ile Almanya da üçüncü sırada yer aldı.