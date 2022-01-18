Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından maçta görev alacak Mete Kalkavan’ın yerine Volkan Bayarslan’ın atandığı açıklandı.

Bayarslan’ın bu maçta yardımcılığını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

19 Ocak Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.