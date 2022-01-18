Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi değişti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından maçta görev alacak Mete Kalkavan’ın yerine Volkan Bayarslan’ın atandığı açıklandı.
Bayarslan’ın bu maçta yardımcılığını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.
19 Ocak Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.
Etiketler: Kayserispor Medipol Başakşehir MHK Süper Lig TFF
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