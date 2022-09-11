Kayserispor Antalyaspor'u tek golle geçti
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam filelerle buluşturdu.
Ligde ilk 5 maçta inişli çıkışlı bir grafik izleyen Kayserispor evinde kazanarak puanını 9'e yükseltti.
Galibiyet hasreti üç maça çıkan Fraport TAV Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
11. dakikada sol taraftan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov'un ortasında kale alanı içerisinde uygun pozisyonda Wright'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
17. dakikada rakip sahada baskı kuran Antalyaspor'da, kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada Carole'un sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
GOL - 54. dakikada Kayserispor öne geçit. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Cardoso'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
65. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ramazan Civelek'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Kayserispor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Altay
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Dk.90+6 Uzodimma), Cardoso (Dk. 81 Mane), Ramazan Civelek (Dk. 82 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 90+2 Ackah), Thiam, Gavranvic (Dk. 46 İlhan Parlak)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 82 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 68 Ufuk Akyol), Soner Aydoğdu (Dk. 82 Nakajima), Ndao (DK. 68 Sinan Gümüş), Hakan Özmert (Dk. 58 Luiz Adriano), Ghacha, Wright
Gol: Dk. 54 Thiam (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk.76 Cardoso, Dk. 89 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk.77 Kudryashov, Dk. 90+2 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)