Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor Adana Demirspor'u ağırlayacak
[AA arşiv]
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde topladığı 22 puanla ikinci sırada bulunan Adana Demirspor, zirve yarışını sürdürmek için Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.
Adana ekibinde kart cezalısı Yaroslav Rakitskyi, maçta forma giyemeyecek.
Adana Demirspor ile Kayserispor geçen sezon ligde oynadıkları iki maçta da 1-1 berabere kalmıştı.
Etiketler: Adana Demirspor Kayserispor Süper Lig
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