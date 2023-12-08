Kayakta paralimpik sporcuların başarısı için her imkan sağlanacak

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, paralimpik sporcuların federasyonlarının bünyesinde uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Ali Oto, kayak branşının zorluğuna değindi.

"Geçtiğimiz yıllarda iki kez paralimpik kış oyunlarında milli sporcular ülkemizi temsil etmişti. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli nedenlerle engelli durumda. Unutmayalım her insan engelli adayı. Federasyonumuz çatısı altında paralimpik sporcularımıza her zaman yerimiz var. Biz onlara her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Her sporcumuz bizim için değerlidir."

Hedef 2026

Ali Oto, 2026 Paralimpik Kış Oyunları'nı hedef olarak gösterdi. Ali Oto, İtalya'da düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını yaptıklarını anlattı.

"Paralimpik sporcularımızın başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na katılacağımıza inanıyorum ve orada sporcularımız da bizi en iyi şekilde temsil edecektir."

Türkiye Kayak Federasyonu olarak önemli projelere imza attıklarını, Kayak Akademisi'nin de buna bir örnek olduğunu dile getiren Oto, kış sporlarının gelişimi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.