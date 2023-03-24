Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gerede Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya ve Bulgaristan'dan 23 erkek, 16 kız olmak üzere toplam 39 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk günü klasik stil kadınlarda milli sporcular ilk 3 sırayı aldı ve Özlem Ceren Dursun altın, İrem Dursun gümüş, Seher Kaçmaz bronz madalya kazandı. Klasik stil erkeklerde ise Romanya'dan Raul Pepene altın, Bulgaristan'dan Daniel Peshkov gümüş, aynı ülkeden Todor Malchov bronz madalyanın sahibi oldu.

İkinci gün serbest stil kadınlarda Romanya'dan Delia Loanna Reit altın, milli sporcu Şennur Kartal gümüş, Bulgaristan'dan Kalina Nedyolkova bronz madalya elde etti. Erkekler kategorisinde de Romanya'dan Raul Pepene altın, Bulgaristan'dan Daniel Peshkov gümüş, Romanya'dan Raul Popa bronz madalya kazandı.