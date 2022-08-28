Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetti.

Kasımpaşa, sezonun ilk galibiyetini aldı. Kasımpaşa'ya üç puanı getiren golü 36. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Şenol Can ile ilk galibiyetini aldı.

İlk haftayı maç yapmadan geçen Hatayspor liggde üst üste üçüncü yenilgisini alarak son sırasında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşup ceza sahasına giren Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.

19. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topa Eysseric gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 36. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

[Fotoğraf: AA]

41. dakikada savunmanın arkasına atılan pası yakalayan Eysseric'in içeri çevirdiği topu Bahoken kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler öne çıkarak gole izin vermedi.

44. dakikada Celina'nın soldan ortasında Fall arka direkte topa kafayı vurdu, kaleci Erce bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

75. dakikada Adekugbe'nin sol taraftan şutunda top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

81. dakikada soldan ceza sahasına giren Varga'nın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

88. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son vuran isim Varga oldu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı (Dk. 74 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Jeffrey Bruma), Eysseric (Dk. 74 Ahmet Engin), Celina (Dk. 82 Oğuzhan Efe Yılmaz), Bahoken (Dk. 86 Erdem Çetinkaya).

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 79 Bertuğ Özgür Yıldırım), Vranjes (Dk. 46 Kevin Varga), Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro (Dk. 75 Onur Ergün), Aabid (Dk. 75 Muhammed Mert), Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz)

Gol: Dk. 36 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 59 Turgay Gemicibaşı, Dk. 90+2 Ahmet Engin, Dk. 90+3 Fall (Kasımpaşa), Dk. 81 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)