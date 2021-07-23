Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'ya Fransız orta saha
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Eysseric, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 23, 2021
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina takımının orta saha oyuncusu Valentin Eysseric Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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