Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Eysseric, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.