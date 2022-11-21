Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, sezonun kalanında koltuğu Selçuk İnan'la devam etmek istiyor.

Lacivert beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan ile resmi sözleşmesi imzalayacak.

Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak üst üste alınan 3 yenilginin ardından yolları ayıran Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaşmış ancak Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte genç çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Kasımpaşa geride kalan 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.