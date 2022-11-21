Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskrimde Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı bronz madalya kazandı
Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kılıç Circuit Turnuvası'nda erkek milli eskrimciler, takım halinde bronz madalya elde etti.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen turnuvada Toprak Altınçekiç, İsmail Tuna Biçicioğlu, Arda Tanerler ve Furkan Yaman'dan oluşan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Turnuvada yarı finalde ABD-1 takımına yenilen milli eskrimciler, üçüncülük maçında ABD-3 takımıyla karşılaştı. Rakibini 45-20 mağlup eden milli takım, bronz madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Eskrim
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