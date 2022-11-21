Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan madalya alan milli tekvandocular için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Rukiye Yıldırım ile bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda gümüş madalya kazanan Rukiye Yıldırım ile kadınlar 57 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün'ü kutluyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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