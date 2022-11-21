Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Keçiörengücü'ne Uganda'dan kardeş kulüp oldu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Uganda Premier Ligi temsilcisi Arua Hill SC ile iş birliği ve kardeş kulüp anlaşması imzaladı.
Başkent kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Arua Hill SC ile kardeş kulüp olunduğu duyuruldu.
"Kulübümüz, Arua Hill SC ile Uganda'da yapılan görüşmeler neticesinde iş birliği ve kardeş kulüp anlaşmaları imzaladı. Görüşmelere kulüp yöneticimiz İskender Özbalta ve sportif direktörümüz Ahmet Cingöz katıldı."
Kulübümüz, Uganda Premier Ligi ekiplerinden Arua Hill SC ile Uganda’da yapılan görüşmeler neticesinde iş birliği ve kardeş kulüp anlaşmaları imzaladı.— Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) November 21, 2022
Görüşmelere Yöneticimiz İskender Özbalta ve Sportif Direktörümüz Ahmet Cingöz katıldı.#AnkaraKeçiörengücü ???? pic.twitter.com/Aa5Cxbqcoh
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