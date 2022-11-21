Başkent kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Arua Hill SC ile kardeş kulüp olunduğu duyuruldu.

"Kulübümüz, Arua Hill SC ile Uganda'da yapılan görüşmeler neticesinde iş birliği ve kardeş kulüp anlaşmaları imzaladı. Görüşmelere kulüp yöneticimiz İskender Özbalta ve sportif direktörümüz Ahmet Cingöz katıldı."