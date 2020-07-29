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Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Quaresma; lacivert-beyazlı formayla 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Etiketler: Kasımpaşa Ricardo QuaresmaSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:59
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