Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 10 mücadelede 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, hanesine 13 puan yazdırdı.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, birinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Kayserispor ise 16 puan elde etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.