Ligde son galibiyetini 3. haftada Trabzonspor'u iç sahada 5-2 yenerek elde eden Akdeniz ekibi, bu mücadeleden sonra deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-2, iç sahada Kasımpaşa'ya 2-0, dış sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0, iç sahada Adana Demirspor'a 3-0 yenildi.

Üst üste 4 mağlubiyetle girdiği 8. haftayı bay geçen, 9. haftada konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan, 10. haftada Corendon Alanyaspor'a ise dış sahada 3-2 mağlup olan Antalyaspor, İstanbulspor galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı.

Ligde geride bıraktığı karşılaşmalarında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, 12. haftada 31 Ekim Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.