Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Wolfsburg'da forma giyen oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Chelsea, PSV, Hamburg, Schalke 04 ve Mainz gibi takımlarda oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.