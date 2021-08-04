Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Wolfsburg'da forma giyen oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerinde Chelsea, PSV, Hamburg, Schalke 04 ve Mainz gibi takımlarda oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 4, 2021
Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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