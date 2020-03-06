Maçın ilk yarısında Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 88. dakikada Adem Ljajic'in güzel golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma 90+3. dakikada Ankaragüçlü futbolcu İlhan Parlak'ın penaltıdan attığı golle 2-1 sona erdi.

Ligde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını da 43'e çıkardı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral buldu.

Sergen Yalçın yönetiminde 13. puan

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki 6. maçta 13. puanını aldı.

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın yönetimindeki 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ise 3-0 mağlup etmişti.

Yine golü yedi

Bu sezon savunmasındaki kötü performansla dikkati çeken Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nün golüne de engel olamadı.

Süper Lig'de bu sezon 32 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta kalesini gole kapatamadı.

Vodafone Park'ta Trabzonspor'un 90+1. dakikadaki golüne engel olamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nden ise 90+3. dakikada gol yedi.

Sınırdakiler fire vermedi

Beşiktaş'ın Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi sarı kart sınırında bulunan 6 oyuncu, fire vermeden MKE Ankaragücü mücadelesini tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırında bulunan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, MKE Ankaragücü mücadelesini sarı kart görmeden tamamladı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaştı

Siyah-beyazlı takımı penaltıdan 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü sezonunu yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de 11 gol bulan 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir gol kaydetti.

Beşiktaş'ta ilk kez 2006-2007'de görev alan ve söz konusu sezonu 6 golle tamamlayan Burak Yılmaz, sonraki sezonun yarım devresinde siyah-beyazlı formayı giyip bir kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonun devre arasında tekrar Beşiktaş'a transfer olan ve 11 defa gol sevinci yaşadı.

Bu arada bu sezon attığı son 6 golün 4'ünü penaltı atışlarından buldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında MKE Ankaragücü ceza sahası içinde topla buluşan Burak, hemen önündeki hakem Arda Kardeşler ile çarpıştı. Buna rağmen şutunu kullanan siyah-beyazlı oyuncu, istediği gibi pozisyon alamamaktan dolayı Kardeşler'e sert tepki gösterdi. Arda Kardeşler ile Burak daha sonra birbirlerine sarılarak konuyu tatlıya bağladı.

Sergen Yalçın ile Orgill arasında gerginlik

Maçın 21. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile MKE Ankaragücü oyuncusu Dever Akeem Orgill arasında gerginlik yaşandı.

Sergen Yalçın, Orgill'in siyah-beyazlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'ya yaptığı faul nedeniyle rakip oyuncuya sert tepki gösterdi. Orgill'in Yalçın'a karşılık vermesiyle ikili arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin yatışmasının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler, Yalçın ile Orgill'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın devre arasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sahaya çıkarak tribünleri selamladı.

Boateng bu sefer boş geçti

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kevin-Prince Boateng, mücadelede etkisiz bir oyun sergiledi.

Vodafone Park'ta çıktığı ilk maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran ve sonraki iç saha maçında Trabzonspor'a da golünü atan Boateng, MKE Ankaragücü karşısında pozisyona giremedi. Ganalı futbolcu, 66. dakikada yerini Abdoulay Diaby'e bıraktı.

Ahmet Nur Çebi'nin koltuğu boş kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin protokol tribünündeki koltuğu boş kaldı.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, tepki amaçlı Çebi'nin koltuğunu boş bıraktığı bildirildi.

Serbest vuruş VAR ile penaltıya dönüştü

MKE Ankaragücü, 90+1. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla penaltı kazandı.

Domagoj Vida'nın Gerson'a yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler, serbest vuruş kararı verdi. Kardeşler, VAR'ın pozisyonun ceza alanı içinde olduğu uyarısıyla pozisyonu penaltıya çevirdi.

MKE Ankaragücü'nde İlhan Parlak, 90+3. dakikada penaltıyı golle değerlendirdi.

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan ve bu sezonki mağlubiyeti 13'e çıkan MKE Ankaragücü, 20 puanda kaldı.