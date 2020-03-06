Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray'a yeni sponsor
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hardline Nutrition'un, kulübün sporcu gıdası tedarikçisi olduğu bildirildi.
Çeşitli spor dallarında birçok kulübe sponsor olan Hardline Nutrition'un, sarı-kırmızılı kulübün faaliyet gösterdiği tüm branşlara sporcu gıdaları tedariği sağlayacağı aktarıldı.
Etiketler: yeni sponsor Hardline Nutrition GalatasaraySon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 21:01
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