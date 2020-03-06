Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

Müsabakaya Buycks ve Papanikolaou'nun 3 sayı çizgisini gerisinden bulduğu isabetli şutlarla başlayan konuk takım, 3. dakikada 13-5 üstünlük kurdu. Pleiss'ın pota altında bulduğu basketlerle oyuna tutunan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 17-11 geride tamamladı.

İyi savunma yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in elinden 8-0'lık seri buldu ve 8. dakikanın başında 19-17 öne geçti. Larkin'in 3 sayılık basketleri, Pleiss'ın da pota altındaki etkili oyunuyla kısa sürede farkı açan Anadolu Efes, periyodun son dakikasına 29-19 üstün girdi.

Lacivert-beyazlılar, son dakikada rakibinin 4 sayısına engel olamadı ve ilk çeyreği 29-24 önde bitirdi. İlk periyotta dışarıdan 5'te 3 isabet sağlayan Larkin 12, pota altında etkili olan Pleiss ise 11 sayı üreterek ön plana çıktı.

İkinci çeyreğe Micic'in bulduğu 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 12. dakikada farkı ikinci kez daha çift hanelere taşıdı: 34-24.

Pota altında rakibine büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, 15. dakikayı 12 sayı farkla 40-28 önde tamamladı. İyi oyununu sürdüren ve 18. dakikada 15 sayılık (49-34) üstünlük kuran Anadolu Efes, son dakikada Printezis'i durdurmakta zorlanınca devre arasına 51-41 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 25. dakikayı 63-46 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, çeyreğin son dakikasında 19 sayılık (72-53) üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, periyodu da 72-55 önde tamamladı.

Son çeyreğe Baldwin, Rubit ve Vezenkov'un elinden bulduğu 9-0'lık seriyle giren Yunanistan temsilcisi, 33. dakikada farkı 8 sayıya (72-64) indirdi. Singleton ve Dunston'ın pota altından ürettiği basketlerle farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 35. dakikayı 78-69 üstün kapattı. Kalan bölümü daha iyi geçiren ev sahibi takım, sahadan 12 sayı farkla 91-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 30'u 3 sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 40 sayı üreten milli basketbolcu Shane Larkin, galibiyette başrolü oynadı. Olympiakos'un en skorer oyuncusu ise 14 sayı bulan Ellis oldu.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 12 Mart Perşembe günü İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Jakup Zamojski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 40, Micic 12, Anderson 4, Singleton 3, Pleiss 13, Beaubois 3, Simon, Moerman 5, Dunston 11, Doğuş Balbay, Peters, Sertaç Şanlı

Olympiakos: Buycks 11, McKissic 5, Papanikolaou 8, Printezis 9, Ellis 14, Paul 7, Baldwin 8, Vezenkov 10, Rubit 4, Rochestie 3

1. Periyot: 29-24

Devre: 51-41

3. Periyot: 72-55

Beş faulle çıkanlar: 36.19 Singleton (Anadolu Efes), 39.41 Ellis (Olympiakos)

Ergin Ataman: Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakaya iyi başlayamadıklarını belirtti.

"Karşılaşmaya yumuşak başladık ve Olympiakos basit sayılar buldu. Daha sonra hücumdaki topsuz oyunculara baskımızı artırdık ve rakibimizi zor şutlara yönlendirdik. Bunun sonucunda da tempolu basketbola geri döndük. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci ve üçüncü çeyrekte harika oynadık. Dördüncü çeyreğin başlarında kenardan da oyuncuların girmesiyle tempomuzu kaybettik. Tempomuzu geri kazandık ve fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık."

"Fenerbahçe'nin de amacı maçların hepsini kazanıp play-off'a dahil olabilmek"

Ataman, Fenerbahçe Beko ile çeyrek finalde eşleşme ihtimalinin sorulmasına yanıt verdi.

"Şimdilik bunu konuşmak için çok erken. Daha önümüzde 6 maç var. Bizim için önemli olan bunları kazanarak ligi lider bitirmek. Fenerbahçe'nin de amacı maçların hepsini kazanıp play-off'a dahil olabilmek. Şu anda play-off için mücadele eden 7 takım var. Sıralamada herhangi bir öngörüde bulunmak anlamsız. Kimin kaçıncı bitireceği belirsiz. Birinci bitirmek istiyoruz. Barcelona yakın takipte. Biz sadece ona bakıyoruz. Eşleşmelerle şu anda ilgilenmiyoruz."

Bartzokas: Savunma ve hücumda kötüydük

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise Anadolu Efes'in haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Bartzokas, lacivert-beyazlı takımda 40 sayı üreten yıldız oyuncu Shane Larkin'in performansına değindi.

"Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz, THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımı olmak için yapbozda çok iyi parçalara sahip. Bugün Larkin çok iyi performans gösterdi. Maça iyi başlamıştık ama sonrası bizim için zor oldu. Formunda olan Larkin'i tutmak çok zordu. Maç boyunca 19 top kaybı yaptık. Bu inanılmaz büyük bir sayı. Bu da kötü olmamızın başlıca sebebiydi. Savunma ve hücumda kötüydük. Bu maç sonucunun gayet adil olduğunu söyleyebilirim. İyi ve genç oyuncularımız var ama çoğu Avrupa Ligi seviyesine hazır değil."